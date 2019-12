Désenclavement de la Côte-Nord : la CSN monte dans le train

Les instances nationales de la CSN apportent leur soutien à la Coalition Union 138 et réclament à leur tour l’achèvement de la route 138 jusqu’à Blanc-Sablon et le lancement de l’étude de faisabilité d’un pont sur le Saguenay.

Le président de la CSN, Jacques Létourneau, a pris la parole en ce sens vendredi matin dans le hall de l’Assemblée nationale. Rappelant le grand apport de la Côte-Nord à l’économie du Québec, M. Létourneau a soutenu que les Nord-Côtiers ont droit, comme le reste des contribuables de la province, d’avoir des infrastructures nécessaires à leur développement.

« On veut passer un message clair au premier ministre (François Legault), qui s’était pourtant engagé durant la campagne électorale, de faire cette étude de faisabilité », a fait valoir M. Létourneau.

Le président du Conseil central Côte-Nord de l’organisation syndicale, Guillaume Tremblay, a souligné que la plupart des 91 000 résidents de la Côte-Nord avaient présentement les doigts croisés, car ils se demandent s’ils vont pouvoir recevoir ou aller visiter les membres de leurs familles durant la période des Fêtes.

« Il y a 50 ans, on a envoyé un homme sur la Lune, on envoie des sondes sur Mars, mais on n’est toujours pas capable d’avoir un pont sur la Côte-Nord », a-t-il clamé.

Quant au député de René-Lévesque, Martin Ouellet, il a de nouveau martelé que « la Côte-Nord mérite un premier lien. Nous méritons votre considération », a-t-il lancé à l’endroit du premier ministre Legault.

Plusieurs élus étaient sur place pour ce point de presse, dont les préfets des MRC de Manicouagan et de Charlevoix-Est, Marcel Furlong et Sylvain Tremblay. Le principal porte-parole de la Coalition Union 138, Marc Gilbert, était aussi présent.

D’autres actions sont à prévoir ce vendredi en lien avec cette prise de position.