Des travaux sur la 138

Plusieurs zones de travaux sont en cours ou vont débuter dans les jours à venir sur la 138.

Tout d’abord depuis le 17 août, de l’ouest du lac à l’Équerre à l’est du ruisseau de l’Ouest, la réfection de la chaussée et divers travaux sont en cours sur plus de 8 km. La circulation se fait en alternance à l’aide de feux et l’entrave est présente en tout temps. Ces travaux devraient prendre fin le 14 novembre.

Du 8 septembre au 8 décembre, des interventions mineures vont avoir lieu sur le pont Pierre-Brochu à l’ouest de Gallix. La circulation se fera sur voie rétrécie avec une entrave présente en tout temps.