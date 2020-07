Des travaux au quai de Pointe-aux-Basques

Les travaux du terminal Pointe-aux-Basques au Port de Sept-Îles ont commencé. Le quai est fermé depuis 2018.

Depuis octobre 2018, le port de Sept-Îles s’était vu dans l’obligation de fermer le terminal de Pointe-aux-Basques en raison de sa vétusté. De plus, construit en 1950, il ne correspondait plus à la taille des bateaux actuels. Des travaux sont donc en cours pour le remettre en état et, en même temps, l’améliorer.

Le rôle de ce terminal est de servir de porte d’entrée des marchandises pour le nord, en plus d’être le terminal principal du Bella Desgagné (qui accoste actuellement au quai des croisières) qui approvisionne, entre autres, les villages isolés de la Basse-Côte-Nord.

Pour le port de Sept-Îles, « la modernisation du terminal Pointe-aux-Basques permettra de mettre aux normes les infrastructures et de les rendre plus aptes à répondre aux demandes actuelles pour des projets de transport maritime courte distance (TMCD), qui sont en développement en raison du fort potentiel de marché, et rendra également possible la diversification de ses trafics de marchandises ».

Le Bella Desgagné a bien hâte de retrouver son quai et le port de Sept-Îles souhaite poursuivre les démarches pour être un port permettant le transport maritime de petite distance et être l’entrée pour les compagnies minières dans le Nord.

Le projet

Le coût total du projet est de 20 M$ et le port s’est vu allouer 6,7 M$ dans le cadre du programme Fonds national des corridors commerciaux (FNCC) du gouvernement fédéral et 6,7 M$ du Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime du Ministère des Transports du Québec. Il ne reste donc qu’un tiers à la charge du Port de Sept-Îles.

Construction LFG a à sa charge la conception et la réalisation du projet. Les travaux devraient se terminer au printemps prochain avec le pavage qui ne peut, bien entendu, être fait avec l’arrivée de la neige.

Une nouvelle façade est installée devant le quai. Elle est constituée de pieux et de palplanches. Les tirants supérieurs sont remplacés et le système de défense et d’amarrage vont être améliorés. Autre changement de taille, le quai va être prolongé. Le quai sera donc à plus grande capacité. De plus, de nombreuses améliorations environnementales sont intégrées.

Par exemple, l’enfoncement des pieux et des palplanches sera effectué par vibrofonçage. C’est-à-dire qu’au lieu de marteler pour enfoncer les pieux, cela se fait par vibration ce qui cause beaucoup moins de nuisances aussi bien pour les habitants que pour les mammifères marins.

D’ailleurs une personne est attitrée à la surveillance des mammifères pendant la période des travaux. Si l’un d’entre eux est repéré dans la zone, les travaux de pose des pieux sont tout de suite arrêtés pour ne pas les effrayer et les perturber, et ce pendant 30 minutes pour permettre à l’animal de s’éloigner.

D’autres mesures sont mises en place pour minimiser l’impact de ces travaux. Par exemple, aucun enfoncement de pieux et/ou palplanches ne sera effectué les journées de fortes vagues ou durant les heures de noirceur.

L’étanchéité des coffrages sera assurée avant le commencement des coulées en effectuant une vérification des soudures.

Les mesures nécessaires sont prises afin d’éviter la dispersion des sédiments ou des matériaux de construction pendant les travaux. Ceci inclut la mise en place de moyens de contrôle des eaux de ruissellement et de lixiviation.

Une trousse d’intervention d’urgence en cas de déversement est présente sur le site en tout temps et comprendra tout le matériel nécessaire pour circonscrire une éventuelle fuite ou un déversement accidentel d’hydrocarbures.

Vous pouvez suivre l’avancement de ces travaux sur la page Facebook du Port de Sept-Îles.