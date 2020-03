Des Septiliens s’illustrent sur la scène collégiale au volleyball

Il y a du Sept-Îles parmi les équipes championnes de la fin de semaine en volleyball collégial, autant sur le terrain qu’à ses abords.

C’était le Championnat provincial de la division 1 samedi et dimanche au Cégep Limoilou. Le Septilien d’origine Jérôme Ouellet, à sa deuxième saison à la barre du club masculin des Volontaires du Cégep Sherbrooke, a conduit sa troupe aux grands honneurs. Grâce à une victoire arrachée en cinq manches face aux Titans de Limoilou, la formation estrienne se rendra au Nouveau-Brunswick dans dix jours pour le Championnat canadien à Fredericton.

Comptant dans ses rangs deux joueurs qui ont fait leurs premières classes à Sept-Îles, les Géants du Cégep de Saint-Jean et les jumeaux Dupuis-Coutts, Philip et Simon, vaincus en demi-finale, ont connu le même sort lors du duel pour le bronze.

Du côté féminin, les Volontaires et leurs Septiliennes Cloé St-Gelais et Émilie Gagnon ont quitté Québec avec la médaille de bronze à leur cou.

Par la grande porte en division 2

C’était le Championnat régional de la conférence Québec/Chaudière-Appalaches (division 2) en fin de semaine pour les formations masculines. Les Gaillards du Cégep de Jonquière et leurs Septiliens Gabriel Picotin, Samuel Picotin, Frédéric Clements et Philip Tremblay ont profité de cette étape disputée à la maison pour entrer par la grande porte au Championnat de la Conférence Nord-Est au calendrier les 21 et 22 mars en Beauce. Ils ont balayés les Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon en finale samedi.

L’équipe féminine des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles s’attaquera à cette phase pour une place au Championnat de la Conférence Nord-Est le samedi 7 mars à Jonquière avec un affrontement contre les Gaillards dans le carré d’as du circuit Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord (division 2).