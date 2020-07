Des patrouilleurs surveillent les eaux pour protéger les bélugas

Étant donné l’achalandage important sur les eaux du Saint-Laurent et du Saguenay en raison des vacances de la construction, des patrouilleurs de Parcs Canada et Pêches et Océans Canada surveillent les eaux afin que les gens gardent leurs distances pour protéger les bélugas.

La campagne de sensibilisation « Prenez-en soin, gardez vos distances » a pour but d’informer les plaisanciers et kayakistes aux règles de navigation à adopter en présence de bélugas, une population en voie de disparition. Les patrouilleurs sont présents depuis le 23 juillet et les patrouilles se poursuivront jusqu’au 2 août.

Peu importe le type d’embarcation, votre présence peut déranger les bélugas et modifier leur comportement (ex. : interrompre l’alimentation, le repos ou même nuire à la naissance et l’allaitement des petits). L’accumulation de ces dérangements peut avoir un impact sur la santé et la reproduction des bélugas et sur la survie des jeunes. Les bélugas ont besoin d’espace et de tranquillité. Les gens sont donc invités à s’éloigner d’eux à une distance d’au moins 400 mètres.