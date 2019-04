Des médailles aux Championnnats provinciaux collégiaux

Quelques étudiants-athlète aux études à l’extérieur de la région ramèneront une médaille, voire des pour certains, au terme de leur session de cégep. Ils se sont illustrés en fin de semaine lors des Championnats provinciaux collégiaux qui avaient lieu à Longueuil et Montréal.

Du côté du volleyball masculin division 2, au Cégep Édouard-Montpetit de Longueuil, les Septiliens Frédéric Clements et les Picotin, Samuel et Gabriel Picotin, tous des Gaillards du Cégep de Jonquière, ont remporté la médaille d’or grâce à une victoire contre les représentants du Cégep de Victoriaville, qu’ils avaient également dominé deux semaines plus tôt en finale de conférence.

Natation

En natation, le Port-Cartois Xavier Brochu, membre des Trappeurs du Cégep de Baie-Comeau, conclut sa saison collégiale avec une récolte de deux médailles d’argent au Championnat provincial tenu au Cégep du Vieux-Montréal. Il a terminé deuxième au 50 m dos et au 200 m libre.

Badminton

En badminton, Nathaniel McKenzie de Sept-Îles, qui en est à sa première saison sur le circuit collégial avec les Dynamiques du Cégep de Ste-Foy, a gagné le bronze en mixte avec sa partenaire Maggy Émond-Brisson des Escoumins. Ils ont terminé premiers de leur pool, mais se sont inclinés en demi-finale en deux manches de 14-21 et 19-21 face aux représentants du Collège Bois-de-Boulogne, qui ont été couronnés grands gagnants lors de la finale.

Le Port-Cartois Jérémie Dumas, également des Dynamiques, a terminé deuxième de son pool en double avec son partenaire Isaac Julien. Ils ont perdu en quart de finales en trois manches, face au duo de l’Abitibi-Témiscamingue. Allen Imbeault-Beaudin, également de Port-Cartier, et son partenaire de jeu Maxime Côté se sont classés troisièmes de leur pool. La Septilienne Daphnée Vollant, qui évolue pour les Élans du Cégep Garneau, a terminé sa ronde préliminaire au troisième rang de sa division en mixte, avec son coéquipier Maxime Pelletier.