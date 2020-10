Des idées pour semer des rires et de petites frousses dans la maisonnée

Vous ne voulez pas passer l’Halloween à faire le plein de calories sucrées et salées au gré des rues le 31 octobre! La pandémie vous incite à repousser la tradition? La Ville de Sept-Îles propose un guide aux familles avec différentes activités à faire à la maison.

Les parents à court d’imagination pour animer leurs enfants, « semer des fous rires et de petites frousses dans la maisonnée » ont accès à plus d’une suggestion sur le site Internet de la Ville de Sept-Îles.

Son Service des loisirs et de la culture a concocté un cahier de trucs et idées pour l’Halloween. Le cahier d’activités, en dix sections, suggère notamment des idées originales pour décorer sa citrouille, comment célébrer l’Halloween dans sa cuisine, des recettes de slime, l’heure du conte et plus encore.

« Ils pourront célébrer différemment », a souligné la directrice du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles, Noémie Gauthier.