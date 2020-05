Des fonds pour les organismes communautaires

Centraide Duplessis vient d’annoncer qu’il acceptait les demandes de financement relatives au Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC).

Le FUAC a pour but d’offrir un soutien financier aux organismes de bienfaisance et autres donataires qui soutiennent les Canadiens en cette période de crise de la COVID-19. Ce Fonds a été annoncé par le premier ministre du Canada Justin Trudeau et est géré par Centraide United Way Canada, les fondations communautaires et la Croix-Rouge.

Les organismes communautaires associés ou non à Centraide Duplessis peuvent bénéficier de ces Fonds. Les détails concernant les conditions de financement et le formulaire de demande de soutien sont disponibles sur le site Internet de Centraideduplessis.

« Un investissement de cette ampleur nous permettra de faire une réelle différence pour les gens vulnérables de notre communauté, en nous permettant de soutenir des organismes communautaires de Duplessis qui offrent des services essentiels en ces temps plus difficiles », explique la directrice générale de Centraide Duplessis, Joannie Francoeur-Côté.

« Ce fonds, c’est de l’oxygène pour nos organismes nord-côtiers si essentiels au bien-être de toute la population! », a précisé Marilène Gill, députée de Manicouagan.