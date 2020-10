Les feux de signalisation sont temporairement hors d’usage au passage à niveau sur le chemin du Lac-Daigle.

La Ville de Sept-Îles et la Société Ferroviaire et Portuaire Pointe-Noire demandent aux automobilistes, aux camionneurs et aux adeptes de VTT circulant dans ce secteur d’être très prudents.

Des signaleurs de la SFP Pointe-Noire vont rester sur place afin d’avertir les usagers de la route lors du passage d’un train. Pour rappel, les trains ont toujours la priorité de passage.