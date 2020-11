Des entreprises importantes sur la Côte-Nord

Le pôle d’économie sociale de la Côte-Nord est basé à Baie-Comeau. En cette période de pandémie, le mois de l’économie sociale est mis en avant par le biais de différentes conférences virtuelles dont la dernière concernait les obligations communautaires.

La mission du Pôle d’économie sociale de la Côte-Nord est d’harmoniser la concertation et le développement de partenariats entre les entreprises, les intervenants locaux et régionaux en économie sociale. Le but est aussi de promouvoir son développement.

Mais qu’est-ce que l’économie sociale? Selon la Loi sur l’économie sociale: «On entend par économie sociale, l’ensemble des activités économiques à finalité sociale réalisées dans le cadre des entreprises dont les activités consistent notamment en la vente ou l’échange de biens ou de services et qui sont exploitées» selon certains principes bien définis comme le fait que l’entreprise est sous le contrôle décisionnel d’un ou de plusieurs organismes publics, qu’elle aspire à la viabilité économique.

L’économie sociale regroupe donc des entreprises qui, tout en vendant ou en échangeant un produit ou un service, répondent à des besoins sociaux (création d’emplois, insertion socioprofessionnelle, accessibilité, protection de l’environnement, expression citoyenne, etc.). On peut citer comme exemple Le Phare à Port-Cartier.

Selon Adam Desbiens, coordonnateur du Pôle, «il y a environ 200 entreprises concernées sur la Côte-Nord. Parmi celles-ci on trouve des entreprises dans la catégorie de l’insertion socioprofessionnelle, des coopératives d’aide à domicile, des coopératives de services de proximité comme celles en Minganie».

Pour faire partie de l’économie sociale, «six critères sont analysés. La plupart du temps les coopératives répondent toutes à ces derniers. Mon plus grand rêve serait d’avoir une coopérative minière sur la Côte-Nord», confie Adam Desbiens.

Le réseau de ces entreprises sociales n’est pas statique sur la Côte-Nord. «Ça bouge tout le temps. Le réseau s’agrandit sans cesse. Ma mission est vraiment la valorisation et le renforcement de ces entreprises. Nous attendons toujours le plan du gouvernement qui nous permettra de développer cette économie sociale partout et surtout sur la Côte-Nord», ajoute le coordonnateur.

En ce qui concerne la COVID-19, «cela a eu un impact important sur les entreprises privées. Elles ont dû ajuster leurs offres. On peut citer comme exemple les camps de vacances, car s’ils n’avaient pas eu lieu cela aurait eu un impact sur ceux de l’année prochaine. Au Pôle nous les avons soutenus du mieux que nous pouvions en cherchant et leur fournissant un maximum d’informations et voir ce qu’ils pouvaient mettre en place».

Dans le cadre du mois de l’économie sociale, des visioconférences sont mises en place. La dernière a eu lieu jeudi 19 novembre sur le thème des obligations communautaires. La prochaine a lieu jeudi 26 novembre de 12h à 13h. Elle a pour thème Le microcrédit québécois: une approche originale, innovante et humaine. Vous pouvez vous inscrire par le biais du site Internet.