Des élèves de l’école Gamache initiés à l’élevage du saumon atlantique

Suite à l’installation d’un aquarium dans une classe de 5e année de l’école Gamache à Sept-Îles, l’Organisme des bassins versants Duplessis (OBVD) confirme que 250 œufs de saumon, en provenance de la Station piscicole du Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, seront livrés par la Fédération québécoise du saumon atlantique (FQSA), le 21 février.

Les élèves de la classe de Fanny Godbout à l’école Gamache auront l’occasion de suivre le développement des saumons, de l’œuf à l’alevin, et ce, jusqu’à leur mise à l’eau à la fin de l’année scolaire. Ils pourront se familiariser avec son cycle de vie, son écologie et en savoir plus sur les menacent qui pèsent sur l’espèce.

L’OBVD s’assure de mettre en place la logistique nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du programme Histoire de saumon de la FQSA. C’est également son équipe qui animera différentes activités au cours de l’année scolaire. Ce projet est réalisé en partenariat avec la FQSA et la Caisse populaire Desjardins de Sept-Îles.