Des écoles fermées en raison de la tempête

En raison des conditions de la météo, c’est congé d’école en ce mercredi 3 février pour les élèves des établissements d’enseignement du Centre de services scolaires du Fer de localités de Sept-Îles et Port-Cartier, incluant Gallix et Pentecôte. L’Institut d’enseignement de Sept-Îles annonce aussi la suspension de ses cours pour la journée. Il en est de même pour les écoles autochtones de Uashat mak Mani-utenam ainsi que les écoles Queen Elizabeth et Flemming de Sept-Îles.

Les services de garde sont ouverts.

Le Cégep de Sept-Îles avait indiqué hier que tous les cours se donneront à distance pour les étudiants du secteur régulier pour la journée du mercredi 3 février.