Des cyclistes moulineront au profit de l’Élyme des sables

L’Élyme des sables comptera encore une fois sur l’appui de cyclistes. Pour une deuxième année, les mordus de vélo Daniel Arsenault de Zoné Vélo Ski et Martin Boulay organisent un cyclothon au profit de la maison de soins palliatifs de Sept-Îles. L’événement du 1er février prochain se pédalera en solo ou en équipe.

Les sommes amassées par les inscriptions et les dons récoltés lors de l’événement, qui se déroulera dans le mail des Galeries Montagnaises, seront remis lors du Téléradiothon – La Récolte, qui aura lieu le 5 avril 2020 au Centre des congrès de Sept-Îles pour une première fois.

Pour le volet individuel, les places sont limitées à 20 cyclistes, qui pédaleront sur leur vélo, équipé d’un appareil d’entraînement (Tacx, Wahoo ou autres) entre 11h et 15h. Il en coûte 100$.

Pour l’autre volet, l’organisation accepte cinq équipes, avec un minimum de deux cyclistes. Le coût de participation est fixé à 300$. Les participants devront définir des sessions d’activité. Il ne pourra y avoir qu’un seul vélo à la fois.

Le coup d’envoi du Cyclothon du 1er février, un signal de départ simultané, sera donné par le directeur général de la Minière IOC et président de la Récolte 2019-2020 de l’Élyme des sables, Benoit Méthot.

Les responsables de l’activité reconnaîtront l’effort des cyclistes en remettant des prix de participation pour la plus longue distance et la plus longue ascension tant chez les hommes que chez les femmes.

Pour information ou inscription (paiement obligatoire pour confirmation), communiquez avec Daniel Arsenault (zoneveloski@outlook.com ou 418 960-5552) ou Suzanne Cassista (suzanne.cassista@elymedessables.com ou 418 962-4404).