Des conseils bons à se rappeler au sujet des ours

Les ours sont plus susceptibles de manifester leur présence depuis qu’ils ont sorti de leur tanière il y a quelques semaines. Pour cette raison, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a diffusé le 20 juillet un communiqué intitulé Vivre en sécurité avec l’ours noir afin d’y aller de ses conseils d’usage.

Le ministère recommande de ne jamais nourrir les ours, que ce soit intentionnellement ou non; d’entreposer la nourriture et les ordures hors de leur portée; et de nettoyer tout équipement extérieur laissant flotter une odeur qui pourrait les attirer.

Si le hasard place l’animal sur notre chemin et aussi impressionnante que cette rencontre puisse être, le ministère rappelle que l’ours attaque très rarement un humain. Il faut cependant respecter quelques consignes, notamment de ne jamais s’approcher d’un ours et encore moins de ses petits et de ne pas crier ou faire de mouvement brusque, mais plutôt de parler doucement et quitter les lieux lentement.

On assure aussi qu’un ours qui se dresse sur ses pattes arrière ne cherche qu’à mieux identifier une odeur ou une source de bruit. S’il avance vers nous, il faut alors lui faire face et se montrer imposant. Agiter les bras au-dessus de la tête, parler fort, tenter de l’impressionner avec un bâton ou cogner sur les arbres et au sol devrait suffire à le faire fuir, dit encore le ministère.