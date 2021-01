Des bourses pour la persévérance au Cégep de Sept-Îles

La Fondation du Cégep de Sept-Îles va remettre six bourses à des étudiants qui ont fait preuve de persévérance dans ce contexte exceptionnel qu’est la pandémie.

En raison de la COVID-19, la formation hybride s’est imposée au cours de l’année 2020. La Fondation du Cégep de Sept-Îles a donc décidé de mettre en lumière la persévérance de certains étudiants du Collège avec six bourses de 500 $ à des étudiants qui ont fait preuve de persévérance durant la session d’automne, et d’une bourse additionnelle de 500 $, pour un total de 1 000 $, à l’étudiante ou l’étudiant coup de cœur du jury.

Le jury était composé de Pierre-Étienne Beausoleil, directeur adjoint des études, et trois membres de la fondation du Cégep de Sept-Îles Marie-Ève Vaillancourt, directrice des études, Brigitte Gagnon, enseignante en Soins infirmiers et David Beaudin, directeur des finances. Ils ont reçu un total de 43 candidatures.

Les étudiants qui vont recevoir 500$ sont : Ève Boudreault-Girard (Sciences humaines), Najeh Ghabi (Soins infirmiers), Mélanie Simon (Comptabilité et gestion), Francis Vibert (Sciences humaines) et Jonathan Lavoie (Informatique). Tamara Mullen (Technologie minérale) reçoit en plus, la bourse de 500 $ additionnelle, coup de cœur du jury.

Le président de la Fondation du Cégep de Sept-Îles, Michel Dubé, tient à féliciter les récipiendaires pour le courage et la persévérance dont ils ont su faire preuve jusqu’à présent dans le cadre de leurs études : « Vous êtes des modèles extraordinaires pour vos collègues! Vous pouvez être fiers de vous! »