Des boîtes-repas comme activité de financement de l’Association de protection de la rivière Moisie

Malgré le contexte actuel lié à la COVID-19, l’Association de protection de la rivière Moisie tiendra son activité de financement annuel, mais celle-ci sera bien sûr différente des autres années.

L’APRM proposera des «Boîtes prêt-à-emporter» pour remplacer son traditionnel souper-bénéfice. Le 6 février, il sera donc possible d’obtenir une boîte-repas provenant de la Cabane à sucre au Pied de Cochon. Dans la boîte, on y retrouvera des produits tels qu’un parfait de foie gras, un risotto d’orge, une croustade aux pommes et sirop d’érable, en plus d’une bouteille de vin provenant de la firme spécialisée RéZin.

Pour les gens intéressés, vous devez réserver votre boite, au coût de 200$ l’unité, avant le 15 janvier auprès de l’Association de protection de la rivière Moisie inc. au 418 962-3737.

Un encan en ligne sera aussi organisé entre le 25 janvier et le 7 février 2021. Plus de détails seront communiqués à ce sujet prochainement.

Par voie de communiqué, l’APRM indique que les sommes recueillis avec l’activité de financement « serviront à la protection de la faune et la flore de la rivière Moisie et de ses tributaires. Ils serviront également à poursuivre notre mission d’aménagement responsable des activités de pêche sportives sur ce joyau Nord-côtier.»