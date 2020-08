Des besoins plus grands que jamais

Centraide Duplessis vient de terminer la distribution des fonds d’urgence pour l’appui communautaire et ceux du programme nouveaux horizons pour les aînés. À ce jour plus de 222000$ ont été distribués.

Alors que Centraide Duplessis vient de mettre en place son Moules-Frites qui a lieu cette année plus tôt que prévu, l’organisme vient aussi de distribuer les fonds pour venir en aide à la communauté. «Le repas Moules-Frites a lieu d’habitude en octobre mais vue la situation nous avons souhaité le faire alors qu’il fait encore beau», précise Joannie Francoeur, directrice générale.

Trois cents billets étaient en vente. Le 22 août, les personnes qui ont réservé vont ainsi pouvoir retirer leur repas entre 16 heures et 20h30 au restaurant Le Bavard et l’Ivrogne. Le repas sera composé d’une entrée de duo de tartare, un repas de moules et de frites, un dessert, le tout accompagné d’une bière de la Microbrasserie La Compagnie.

Un encan virtuel va débuter le 17 août, vous pouvez suivre toutes les nouvelles par le biais de la page Facebook de Centraide Duplessis.

«Nous sommes en train de planifier la campagne qui va commencer en octobre. Nous devons nous réinventer, faire les choses de manière innovante», confie Joannie Francoeur. «Nous allons aller à la rencontre des gens tout en nous adaptant à la situation.»

En effet, les fonds de Centraide Duplessis proviennent à 90% des entreprises parmi lesquelles les plus importantes sont Rio Tinto, Alouette et Hydro-Québec.

Plus de 200000$ de distribués

Depuis les différentes annonces des gouvernements, les Fonds ont été redistribués aux organismes qui en ont besoin plus que jamais aujourd’hui. 186000$ venaient du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire et 31932 du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Dix-neuf organismes et projets ont été financés.

Parmi ceux-ci, on retrouve le projet de soutien pédagogique gratuit pour l’ensemble du territoire proposé par L’Envol – Maison de la famille ou l’achat de matériel de protection et de denrées pour la popote roulante du centre d’action bénévole Le Virage, qui a connu une augmentation de ses coûts et des demandes ces derniers mois.

Les actions

Centraide Duplessis encourage les jeunes sur le chemin de la réussite en soutenant les quatre organismes familles du territoire. Cela représente 18% de ses investissements. Grâce à ses fonds, il vient aussi en aide aux familles dans le besoin grâce à du dépannage alimentaire et de l’aide pour l’hébergement (24% de ses investissements). Briser l’isolement social est la plus importante de ses missions en soutenant les organismes qui agissent avec des interventions téléphoniques, les livraisons de popote roulante, les interventions d’aide et de soutien. Cela représente 46% de ses investissements.

Il faut savoir que sur le territoire couvert par Centraide Duplessis 10,7% des familles doivent vivre avec de faibles revenus, 13% des élèves décrochent avant d’avoir leur diplôme.