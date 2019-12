Des bas de Noël rapportent 910$ à l’organisme À la Source Sept-Îles

Propriétaire de l’atelier Les idées de Kama, Karine Labrie s’est associée à À la Source Sept-Îles par la confection de 91 bas de Noël tous aussi uniques les uns que les autres. Cette initiative a permis à cet organisme actif en périnatalité de récolter 910$.

Karine Labrie éprouve une réelle sensibilité à la mission poursuivie par À la Source Sept-Îles qui se veut multiple. « L’accompagnement avec les nouvelles mamans pour l’allaitement et son service d’hébergement pour les mères qui doivent venir accoucher ici sont essentiels, voire importants. J’aurais bien aimé connaître ce service quand j’ai eu mon fils », lance-t-elle.

En 2020, elle entend récidiver et utiliser les retailles de cette année pour faire une surprise à un autre organisme.

À la Source Sept-Îles offre de l’entraide et du soutien aux mères allaitantes, un service d’accompagnement à la naissance et de l’hébergement pour les familles qui doivent se déplacer à Sept-Îles pour l’attente d’une naissance ou pour y recevoir des soins obstétriques ou pédiatriques. L’organisme offre également divers ateliers d’information sur l’allaitement, la périnatalité, les soins du bébé, la nutrition et la sexualité.