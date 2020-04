Des athlètes-étudiants de l’est de la Côte-Nord au tableau d’honneurs

L’action est au point mort sur les différents plateaux sportifs, mais pas au tableau d’honneurs. Le Réseau du Sport Étudiant du Québec (RSEQ) a fait connaître ses lauréats pour la saison 2019-2020 de ses différentes ligues collégiales. Quelques athlètes de l’est de la Côte-Nord retiennent l’attention.

Membre de la formation féminine des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles en volleyball féminin, Annabelle Bilhete est récompensée deux fois plutôt qu’une.

En plus de faire partie de l’équipe symbolique d’étoiles du circuit Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord (division 2), elle hérite du titre de joueuse par excellence.

« Je suis vraiment reconnaissante de la nomination, ça boucle bien mes six années de volleyball au niveau secondaire et collégial. Quand je regarde le chemin que j’ai parcouru, le temps que j’ai investi dans mon sport, les efforts et les sacrifices, recevoir une nomination comme celle-là montre que tout ça en a valu la peine. Ça me donne aussi la motivation et la confiance pour viser plus haut et tenter ma chance au niveau universitaire. On verra bien ce que l’avenir me réservera », souligne celle qui n’a pas arrêté encore son choix entre Laval et Sherbrooke. La sportive de 18 ans compte étudier en psychologie.

Originaire de Port-Cartier, Frédérique Maltais, qui s’alignait avec les Volontaires du Cégep de Sherbrooke en division 2 au sein de la conférence Centre-du-Québec pour la campagne 2019-2020, est la joueuse de sa formation sur l’équipe d’étoiles.

Chez les gars

Toujours en volleyball mais du côté masculin pour la Ligue Québec/Chaudière-Appalaches, Charles Dionne est le porte-couleurs des Voyageurs au sein de l’équipe d’étoiles. Le Septilien Samuel Picotin est le choix chez les Gaillards du Cégep de Jonquière. Son coéquipier Jeffrey Thériault de Havre-Saint-Pierre a été élu recrue de l’année.

Le dernier honneur pour un athlète-étudiant de l’est de la côte est à la sélection d’Alexis Mimeault comme joueur des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles en basketball pour la constellation de la Ligue Québec/Chaudière-Appalaches division 3.