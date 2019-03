Des Astérides assurent leur place pour les Jeux de Synchro Québec et le Championnat québécois

Plusieurs nageuses des Astérides de Sept-Îles ont pris part à la Compétition Inter-division qui avait lieu à Baie-Comeau les 16 et 17 mars. Grâce à leurs performances, certaines d’entre elles auront la chance d’étirer leur saison encore quelques semaines.

Des clubs de Québec, Roberval, Saguenay, Baie-Comeau et Sept-Îles ont pris part à cette compétition de qualification dans les eaux de l’école secondaire Serge-Bouchard.

Dans la catégorie Défi, Corinne Mercier s’est qualifiée pour les Jeux de Synchro Québec en terminant au deuxième rang des 13-15 ans en solo. Alexandra Baloi prendra également part à cette compétition en solo, ayant remporté la première place chez les 16-19 ans. Quatrièmes en duo 13-15 ans, Jade Gallen et Charlie Jones Marcoux les accompagneront.

Pour le niveau Intermédiaire, Amy Johnson s’est qualifiée pour le Championnat québécois grâce à une seconde place en solo chez les 13-15 ans. Marilou Caron et Marion Riopel prendront également part au Championnat puisqu’elles ont terminé troisièmes en duo, également chez les 13-15 ans.

D’autres résultats à souligner

Chez les 13-15 ans, l’équipe composée de Janie Lévesque, Alexandra Baloi, Corinne Mercier, Jade Gallen, Charlie Jones-Marcoux, Élora Beaudin et Alexandra Lacasse a terminé au troisième rang de la catégorie Défi.

Pour l’épreuve des figures Défi, Jade Gallen s’est classée sixième. Notons également la performance de Maribelle Verret et Ariane Boudreau qui ont terminé quatrièmes en duo Intermédiaire 16-19 ans ainsi que Naomie Bourque et Léa Rodrigue qui ont conclu en cinquième place chez les 13-15 ans. En figure Intermédiaire, Marilou Caron a pris le deuxième rang pour les 13-15 ans. L’équipe Intermédiaire 13-15 ans des Astérides, formée de Alicia Boudreau, Naomie Bourque, Marilou Caron, Camille Jetté, Amy Johnson, Abigaëlle Laforest, Emy Laplante, Mahina Lauzier, Marion Riopel et Léa Rodrigue a fini sa compétition au quatrième.

Les Jeux Synchro Québec auront lieu dans la Capitale-Nationale les 11 et 12 mai prochains. Pour ce qui est du Championnat québécois, il est au calendrier les 25 et 26 mai du côté de Rivière-du-Loup.