Le premier ministre François Legault a, dans son point de presse du 11 avril, témoigné être chamboulé par la façon « inacceptable » dont certains aînés sont présentement traités au Québec.

Il a annulé son jour de repos en raison d’une vague de 31 décès recensés hier dans un CHSLD privé de Dorval, la résidence Herron. Il s’est dit grandement affecté par la « grande négligence » du personnel et de la propriétaire concernée.

Le centre en question cachait des informations. Plusieurs membres du personnel ont quitté les lieux, laissant les résidents à eux-mêmes. On y a enregistré 31 décès sur 150 résidents. Une enquête conjointe de la Santé publique et de la Sécurité publique est en cours pour déterminer s’il s’agit d’une situation de négligence criminelle. Ce sont maintenant des employés du CIUSSS qui s’occupent des résidents du CHSLD Herron, mis sous tutelle.

Chaque chose en son temps, François Legault promet que du changement est à venir en matière de soins aux aînés. « On va commencer par gérer la crise. Ensuite, on va revoir toutes nos façons de faire dans les résidences de personnes âgées. On se doit de les soigner dans la dignité. Je veux donner ma parole aux Québécois que l’on va poser les actions nécessaires pour bien s’occuper de notre monde », a-t-il déclaré.

M.Legault reconnaît que les soins aux aînés est un enjeu connu depuis quelques années. « Ça fait longtemps que l’on sait que le personnel n’est pas bien payé, surtout au privé. On sait qu’il manque d’employés dans ce secteur. Mais là, je ne suis pas fier de voir ce qui se passe en ce moment dans nos CHSLD », a lancé finalement le chef du gouvernement à cet effet.

L’ensemble des 40 CHSLD privés du Québec feront l’objet d’une inspection du gouvernement à partir d’aujourd’hui.