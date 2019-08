Déraillement d’un train de QNS&L en 2018 : une accumulation de corrosion serait la cause

Un rapport d’enquête réalisé par le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) conclut qu’une accumulation de corrosion dans un attelage aurait mené à un mouvement non contrôlé et, par le fait même, au déraillement de quatre wagons en mai 2018 au triage Sept-Îles du Chemin de fer QNS&L.

Le 1er mai 2018, une rame de 17 wagons de marchandises, vides à ce moment, s’était dételée d’un train d’affectation de triage dans la gare de maintenance du chemin de fer QNS&L. La rame de wagons était alors partie à la dérive et s’était dirigée vers l’atelier de triage.

Les quatre premiers wagons avaient quitté la voie sur un dérailleur et roulé sur une surface bétonnée. Le wagon de tête avait enfoncé la porte de la baie, avant de poursuivre son chemin vers l’atelier de réparation pour finir sa course dans un véhicule d’entretiens qui avait déraillé.

Aucune personne n’a été blessée dans ce déraillement, et aucune marchandise dangereuse n’a été en cause.

L’enquête du BST a déterminé qu’en raison d’une accumulation de corrosion dans un attelage, le verrou ne serait tombé que partiellement en position. Lors des mouvements suivants, l’attelage a été sollicité par les forces s’exerçant sur le train, et les bords engagés du verrou et de l’attelage ont glissé, ce qui a provoqué le dégagement du verrou et l’ouverture inopinée de la mâchoire.

Également, les opérations d’aiguillage dans le triage étaient effectuées ce jour là. La conduite générale du train n’étant pas alimentée en air, les freins d’urgence n’étaient pas disponibles.

Le rapport conclue aussi que les 20 pieds de ballast qui sont disponibles pour arrêter les wagons déraillés est largement insuffisant.

Depuis l’événement, la compagnie QNS&L a mis en œuvre des nouvelles procédures de verrouillage, afin d’assurer la sécurité des employés. Ils ont également lancé un projet de remplacement des dérailleurs coulissants, par des dérailleurs à aiguille. Une circulaire a été émise et stipule que le matériel roulant doit être alimenté en air et avoir suffisamment de freins opérationnels