Dépôt à neige de la Ville de Sept-Îles : moins de bruit prévu cet hiver

L’hiver est à nos portes qu’on le veuille ou non! D’ici la fin de 2020, ce sera le retour des équipes de déneigement dans les rues et dans les stationnements des entreprises et commerces de Sept-Îles. Cette neige ramassée par les camions se retrouvera au dépôt sur la rue Smith dans le quartier Sainte-Famille. La Ville de Sept-Îles a adopté un amendement à son règlement des conditions d’utilisation du dépôt à neige usée, règlement concernant le bruit et les heures d’ouverture.

Les camions qui iront verser leur neige sur le site devront être munis de caoutchouc permettant d’atténuer les bruits causés par le panneau arrière. De plus, toutes les parois intérieures des bennes devront peintes afin de permettre un glissement plus efficace de la neige.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, a mentionné lors de l’adoption qu’un mur à neige est en place lors des opérations afin de déjà couper le son.

Par ailleurs, les entrepreneurs en déneigement ne pourront accéder au site de dépôt à neige usée en dehors de l’horaire déterminé par la Ville. L’horaire suggéré par le service des Travaux publics est de 6 h à 22 h, sept jours par semaine.

Les nouveaux points à la règlementation ciblent autant les contractuels de la Ville de Sept-Îles que les entrepreneurs privés.