Denis Picard reçoit l’Ordre national du mérite agricole

Le propriétaire de la bleuetière Bleu Nord, Denis Picard, a été décoré de l’Ordre national du mérite agricole. Il a reçu la mention Grand mérite dans la catégorie bronze pour la région Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord.

Créé en 1889, l’Ordre national du mérite agricole représente la plus haute distinction destinée aux agriculteurs. Ce concours encourage l’excellence dans l’industrie agroalimentaire. Il reconnaît chez les producteurs québécois leur amour du métier, leur détermination et leur esprit d’initiative.

Pour se qualifier dans la catégorie bronze, une entreprise doit être active depuis au moins cinq ans. Cinq ans plus tard, elle peut participer dans la catégorie argent. L’or est réservé aux entreprises qui ont au moins quinze ans.

« Pour moi, c’est mission accomplie. C’est la démonstration que l’agriculture est possible chez nous, qu’on est capable de faire aussi bien qu’ailleurs. Je prends ce prix pour la région. On s’est battu fort pour faire reconnaître l’autonomie de la région au niveau du ministère. Présentement, on prouve qu’on avait raison », lance M. Picard.

La bleuetière Bleu Nord est active depuis le début des années 2000. Revenu dans la région en 1996, Denis Picard affirme qu’il s’est vite rendu compte qu’il avait l’agriculture dans le sang. Il a notamment été président de l’Association des producteurs de bleuets de la Côte-Nord.

L’an passé, il lançait sur le marché les sacs de bleuets congelés disponibles dans les supermarchés IGA.

M. Picard indique qu’il a toujours des projets pour sa bleuetière et décrit son métier comme « l’oeuvre d’une vie ». Au printemps prochain, il installera un kiosque de vente près de sa bleuetière à Gallix.