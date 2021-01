Dekhockey Sept-Îles accueillera HockeyQc et RDS

Tournage de HockeyQc (RDS) avec Emmanuel Auger, nouvelle association, Shootout Master et Championnat Seven Island, voilà les grandes lignes pour la saison 2021 de Dekhockey Sept-Îles. Les responsables ont également amélioré le site et ce sont les adeptes qui pourront en profiter dès le mois de mai.

C’est du 9 au 11 juillet qu’Emmanuel Auger et son équipe de l’émission HockeyQc sur les ondes de RDS débarqueront à Sept-Îles. Le tournage se fera dans le cadre de la première édition du Tournoi Seven Island. Les responsables de Dekhockey Sept-Îles, Marc et Louis-Mathieu Thériault, ont déjà lancé l’invitation pour accueillir des formations de la région de Québec et de Montréal.

Dekhockey Sept-Îles change d’ailleurs d’affiliation, passant de NBHPA à HockeyQc. « Cette organisation cadre dans nos valeurs et elle s’est démarquée avec la Santé publique. Il y a davantage de services offerts », souligne les deux hommes.

Les équipes adultes championnes de Dekhockey Sept-Îles lors des séries 2020 pourront prendre part au Championnat provincial 2021 en septembre dans la région de Charlevoix, prestigieuse compétition chapeautée par HockeyQc. Il en sera de même pour celles qui triompheront cet été.

Une autre compétition est au programme pour l’été 2021, soit le Shootout Master, compétition de tirs de barrage. La date demeure à confirmer.

Saison 2021

Pour les ligues adultes de la deuxième année de Dekhockey Sept-Îles, chacune des classes (Hommes et Femmes) comprendra trois divisions, soit Compétition, Intermédiaire et Récréation. La classe Mixte demeure. Les organisateurs ajoutent la catégorie 40 ans et plus. Les juniors compteront comme partenaire l’Épicerie Chez Arthur. Les jeunes enfileront de nouveaux chandails.

« Il n’y aura pas de matchs de ligue les fins de semaine, à moins de reprises, et les joueurs auront des quotes en fonction de leur calibre », précise Louis-Mathieu.

Autres projets

Les idées ne manquent pas pour les deux Thériault sur le site de Dekhockey Sept-Îles, situé à l’entrée ouest de la ville. Le restaurant Sept-Îles Shish-Taouk ouvrira prochainement ses portes pour les amateurs de bouffe libanaise.

Une terrasse encercle une grande partie de la surface de jeu actuel, donnant sur le bâtiment du restaurant et de la boutique d’équipement. Une deuxième surface sera construite cet été. Le site sert aussi de relais pour les motoneigistes.

Les deux responsables veulent qu’il y ait de l’ambiance et de la musique sur le site cet été. Il prévoit d’autres événements. Ils ont aussi d’autres projets en tête qu’ils ne veulent pas dévoiler pour le moment.