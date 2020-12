Défilé du 5 décembre : « Ho! Ho! Ho! Voici par où je passerai… » – le Père Noël

C’est dans deux jours que le Père Noël, accompagnés de chars allégoriques et d’amis, personnages de Disney, mascotte, danseurs et autres, défileront dans les rues de la Ville de Sept-Îles, pour la parade de Noël organisée par Frédéric Gagnon et son équipe!

Comme le vieil homme à la barbe blanche souhaite que les Septiliennes et Septiliens demeurent en santé jusqu’à Noël, voici sa liste de souhaits à respecter : Autant que possible, assistez au défilé dans votre quartier;

Si vous avez à vous déplacer pour y assister, demeurez dans votre véhicule, ou;

Si vous observez le défilé à l’extérieur en compagnie d’autres personnes, portez un masque et respectez une distance de 2 mètres en les familles;

Évitez de suivre le défilé.