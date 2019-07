Défi Tête à prix : un jeune homme de 14 ans en est la tête d’affiche

Alors qu’il était âgé de 5 ans, Étienne Vallée a été touché de près par le cancer. Des personnes proches de lui en sont décédées. C’est à ce moment que le petit homme qu’il était a décidé de s’impliquer pour la cause et de participer pour une première fois au Défi Tête à prix de l’Association du cancer de l’Est du Québec. En octobre 2019, il en sera à sa neuvième participation et cette fois, comme tête d’affiche.

Étienne Vallée a débuté son implication au Défi Tête à prix suite au décès de son grand-père, pour que les jeunes aient la chance d’avoir les personnes qui leur sont chères plus longtemps.

«En premier, j’ai perdu mon grand-père, ensuite ma grand-mère et une amie de la garderie. Il y a eu également un oncle et une bonne connaissance. Il y a tellement de personnes qui en sont touchées», partage le jeune homme, aujourd’hui âgé de 14 ans.

Étienne est un jeune homme fonceur, incapable de rester en place. Il sait où il s’en va et ce qu’il veut faire plus tard. Il considère qu’il est primordial de s’impliquer auprès de sa communauté. Il fait de la photo bénévolement pour plusieurs événements et offre son aide dans plusieurs organismes, tel que le camping où il va avec sa famille depuis ses premiers jours de vie et la friperie Recyk et Frip.

«J’ai toujours aimé m’impliquer. Quand j’avais 5 ans, je me suis fait la promesse de participer au Défi Tête à prix jusqu’à mes 18 ans. J’en serai à ma neuvième participation cette année», raconte la tête d’affiche 2019.

Depuis neuf ans, Étienne amasse en moyenne 700$ par année au profit de l’Association du cancer de l’Est du Québec. Pour cette édition, il désire bien entendu augmenter la somme qu’il va récolter, surtout qu’il en est la tête d’affiche.

«Nous avons fait une cantine au Club de golf Ste-Marguerite et c’est possible qu’on y retourne. Des gens me donnent des canettes consignées et d’ici peu, 25% de mes contrats de photo seront donnés au Défi Tête à prix», raconte Étienne qui a son propre studio de photos, le Studio Vallée.

Pour 2019, Étienne a déjà quelques centaines de dollars d’amassés. Les gens intéressés à donner peuvent le faire directement en ligne auprès de l’Association du cancer de l’Est du Québec. Il souhaite servir d’exemple et donner envie aux jeunes de s’impliquer également.

«De plus en plus, les gens vieillissent et il n’y a pas assez de jeunes pour prendre la relève. Pour ma part, j’aime être occupé et j’aime aider les gens», conclut le jeune homme.