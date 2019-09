Défi SOS Moi pour toi : une aventure qui change une vie

Le 21 septembre, 40 personnes de Sept-Îles se rendront dans les environs de Montréal afin de prendre le départ du Défi SOS Moi pour Toi. Ils courront 250 km en équipe de huit, afin de ramasser de l’argent pour venir en aide aux enfants atteints d’une maladie mentale.

Depuis environ un an, ces équipes de Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam multiplient les levées de fonds et les entraînements en vue de se préparer à ce moment ultime, une course Montréal-Québec de 250 km. Une cause qui leur a permis de découvrir les bienfaits du don de soi et de l’entraînement sur leur propre santé mentale.

C’est le quart des équipes inscrites au Défi SOS Moi pour toi 2019 qui proviennent de la région, soit cinq sur un total de vingt. Ensemble, ils ont amassé la somme incroyable de 105 000 $, qui sera presque en totalité remise à la Fondation les petits trésors. L’argent amassée permettra d’améliorer les services de pédopsychiatrie dans l’ensemble du Québec, mais également les services offerts à Sept-Îles.

« Je me suis assurée qu’une partie de l’argent que nous avons amassée permettra de soutenir des services qui sont offerts localement chez nous », mentionne Catherine Lévesque, qui participera à son troisième défi cette année.

Don de soi

Le nom du Défi résume bien l’objectif derrière la cause. En aidant les autres, les participants se permettent de prendre soin d’eux, d’adopter de saines habitudes de vie et de s’épanouir. Une année complète leur a permis de s’entraîner, mais également de grandir en tant qu’humain.

« Ce qui nous pousse à nous embarquer dans ce défi c’est la cause, mais également le dépassement de soi », soutient Catherine.

Comme parent, Catherine a vécu avec les défis quotidiens que peut amener une santé mentale fragile chez l’enfant. Elle est consciente du nombre grandissant de jeunes qui ont besoin de services et de sentir qu’elle peut faire une différence.

Une cause qui touche les enfants

La Fondation les petits trésors dédie la totalité de ses actions à la santé mentale des enfants et des adolescents du Québec.

On évalue à environ 250 000 le nombre de jeunes qui sont touchés par un problème de comportement, de l’attention, d’autisme, ou autres troubles mentaux. « Plusieurs participants sont touchés directement par la cause. On connaît tous un enfant qui est atteint d’une maladie mentale. Que ce soit l’anxiété, le TDAH, ou toute autre maladie », conclut Mme Lévesque, qui lève son chapeau à toutes les équipes inscrites au Défi SOS Santé Moi pour toi 2019.

Équipes de Sept-Îles/Uashat mak Mani-utenam

Nitiniun

Marie-Ève Ambroise

Noella Ambroise

Bernadette Michel

Évelyne Pinette

Marie-Christine Pinette-Rock

Édith Ratte

Léontine St-Onge

Guylaine St-Onge

Mamu

Roger Vachon

Carmen André

Anne-Marie Le Monde

Jacqueline Losier

Laurence Rock Robertson

Stéphane Mimeault

Mélanie Gaulin

Annie Boisvert

Les Métissés

Stéphanie Bellefleur

Adam Fontaine

Isabelle Parent

Mali Jane Vollant

Sophia St Onge

Émilie Fontaine

Penashue Bellefleur

Mélanie Simon

Les Mam’zelles de la Côte-Nord

Véronique Boudreau

Anne-Sophie Bourgeois

Gaétane Collard

Josiane Couturier

Sophie Landry

Isabelle Cormier

Les Filantes du Nord 2.0

Marie-Andrée Allard

Caroline Arseneault

Marie-Claude D’Amour

Stéphanie Lalonde

Mylène Lebel

Mélanie Lejeune

Catherine Lévesque

Karine Therrien