Défi Chaîne de vie : une augmentation impressionnante de la participation à sa troisième édition

La popularité du Défi Chaîne de vie est indéniable puisque 148 personnes ont participé à sa troisième édition le 6 octobre sur le mont Trouble de la Station Gallix. Ce nombre représente une augmentation impressionnante de près de 500% depuis la première présentation de l’événement.

Organisatrice principale et membre de Greffe-toi à nous!, Maryse Clements est visiblement satisfaite du résultat obtenu.

« C’est très représentatif du soutien que les gens apportent à d’autres causes. Pour ces gens, ce fut aussi l’occasion de découvrir le mont Trouble en automne. C’est très très beau », souligne-t-elle. « Heureusement, la température a joué en notre faveur. »

Cette activité de financement couronnée de succès s’est déroulée en présence de la marathonienne, Anne Ross, et du fondateur du Marathon Mamu, Roger Vachon, qui constitue un athlète d’exception et une source d’inspiration pour plusieurs. À travers toutes ces actions, il est devenu, en quelque sorte, un ambassadeur de la mise en forme à Sept-Îles et à Uashat mak Mani-utenam.

Des données approximatives

Si l’on se fie au coût d’inscription fixé à 25$ en ligne et à 30$ sur place, il n’en demeure pas moins que cette activité aurait permis la remise de près de 3 000$ à l’organisme Chaîne de vie qui amène les élèves de 4e et de 5e secondaire à prendre une décision éclairée par rapport aux dons d’organes lorsqu’ils reçoivent leur carte d’assurance-maladie. Une mission commune partagée avec Greffe-toi à nous qui accorde beaucoup d’importance à son rôle de sensibilisation en la matière.

Quoi qu’il en soit, cette hausse de la participation est sûrement attribuable au fait qu’un défi est lancé chaque année aux participants qui font l’ascension du mont Trouble. En effet, ils sont invités à amener une nouvelle personne avec eux lors de l’édition suivante.