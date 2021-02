Déferlement de vagues et de débordement côtier : la Ville de Sept-Îles aux aguets

La Ville de Sept-Îles reste aux aguets alors qu’Environnement Canada prévoit des niveaux d’eau plus élevés que la normale et de grosses vagues près de la côte.

C’est cette nuit (3 février) que la situation pourrait se compliquer, entre 3h30 et 7h30. La marée devrait à son plus haut vers 5h30 avec une hauteur de 2,6 m. « En bas de 3 m, c’est moins inquiétant, mais ça dépendra de la pression barométrique et des vents », mentionne le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam.

La municipalité assurera une surveillance entre Matamec et Gallix, particulièrement dans le secteur des résidences aux plages (à l’est de la ville) et à Val-Marguerite. La Sûreté du Québec pourrait prêter main-forte.

« De l’érosion côtière est possible dans les zones à risque. On recommande aux personnes près de la côte de suivre de près la situation », indique Environnement Canada.