Découverte d’une épave d’hydravion au nord de Sept-Îles

C’est dans le cadre du tournage de l’émission Mystère des lacs que l’épave d’un hydravion dont on avait perdu la trace depuis 94 ans a été retrouvée dans un lac à 50 km au nord de Sept-Îles.

Menée par l’historien et chasseur d’épaves Samuel Côté et l’explorateur plongeur Mario Cyr, l’équipe de chercheurs a pu localiser et prendre des images de l’épave d’un hydravion à coque HS-2L reposant à 18 mètres (60 pieds) de profondeur dans un lac.

« Il s’agit du seul exemplaire original de ce type d’hydravion aussi complet connu dans le monde. C’est une découverte historique, car ces hydravions ont joué un rôle majeur dans le développement de l’aviation canadienne à la fin des années 1910 et au début des années 1920. Les lettres de son numéro d’immatriculation sont clairement visibles sur son fuselage et son état de conservation est remarquable. C’est l’archéologue Érik Phaneuf qui m’a informé de la présence possible d’un hydravion dans un lac situé sur la Côte-Nord. Son ami Jean-Paul Le Guilcher, plongeur et passionné d’aviation, a toujours été fasciné par cette histoire et rêvait de repérer l’appareil. J’ai décidé de l’aider dans sa quête », affirme Samuel Côté.

Les recherches se sont produites dans le cadre de l’émission Mystères des lacs qui sera diffusée au printemps 2021 sur chaîne Unis TV.

Une histoire de survie

Le 16 juillet 1926, l’hydravion quitte Sept-Îles alors qu’il transporte des arpenteurs qui sont chargés d’établir la ligne de démarcation entre le Québec et le Labrador. Une mauvaise évaluation de l’altitude de l’hydravion par le pilote fait que l’appareil percute violemment la surface de l’eau du lac à l’Eau Dorée. Les quatre passagers réussissent à s’extirper de l’hydravion alors que celui-ci coule. Les quatre survivants seront exposés à des conditions difficiles pendant six jours avant d’être retrouvés par des sauveteurs qui ont repéré leur position grâce à la fumée d’un feu.

Importance historique

Ce type d’hydravion a été conçu par la USA Navy en 1917 pour servir à la guerre anti-sous-marine. Après la Première Guerre mondiale, le Canada acheta quelques exemplaires de ce genre d’appareil. Il a permis de donner accès au Nord canadien grâce à sa capacité de décoller et amerrir sur des rivières et lacs éloignés des régions urbaines explique l’équipe de Mystères des lacs.