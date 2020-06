Déconfiner l’art visuel en ville

PANACHE art actuel met en place un concept original à partir de début juillet. En effet, afin de permettre à chacun d’accéder à l’art visuel malgré la pandémie, des panneaux vont être disposés dans différents endroits.

En tout, ce sont 16 tableaux sur deux séries de huit panneaux vont être installées dans différents endroits de la ville comme le parc des générations, le jardin de l’Anse et le parc du Vieux-Quai. Ils présentent des reproductions d’œuvres d’artistes nord-côtiers.

« Le but est d’accompagner les marches quotidiennes ou les randonnées à vélo de la population tout en donnant de la visibilité aux artistes d’ici. Six artistes ont été sélectionnés pour présenter des reproductions grand format de leurs créations. Les œuvres reproduites de Michelle Lefort, Hugo Bergeron, Catherine Arsenault, Laurence Petitpas, Chantal Harvey et Emy G. St-Laurent seront en rotation pendant cette période dans les différents emplacements mentionnés », précise l’organisation.

Cette présentation sera doublée de la découverte des artistes par le biais des médias sociaux et du site Internet de Panache art actuel. « Plusieurs activités y seront proposées afin de faire découvrir l’art actuel, ses concepts et surtout nos artistes régionaux. »

PANACHE rappelle que la crise a eu un réel impact sur le milieu culturel. L’association organise d’habitude la Virée de la culture, mais celle-ci ne peut avoir lieu cette année. Les membres ont donc fait le choix de ce projet alternatif. L’organisation a obtenu l’aide de la Ville de Sept-Îles et de l’entente de développement culturel pour mettre en place cette exposition urbaine.

PANACHE art actuel valorise la culture nord-côtière afin de stimuler la créativité et l’imagination tout en favorisant l’autonomie, l’expression de soi et l’interaction avec le milieu. Le centre soutient la recherche, l’expérimentation et la création artistique en plus de promouvoir les artistes professionnels et émergents de la Côte-Nord. L’accessibilité et l’éducation par la médiation culturelle ainsi que la démocratisation de l’art actuel auprès des publics, sont au centre des objectifs de l’organisme.