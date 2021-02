Déconfinement : le CISSS confirme les nouvelles mesures

La Côte-Nord passera en zone orange dès lundi prochain et le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) confirme les ajustements apportés par ce changement.

Parmi les nouvelles mesures qui entreront en vigueur, le CISSS dresse cette liste :

Couvre-feu entre 21 h 30 et 5 h

Réouverture des commerces non prioritaires, incluant ceux de soins personnels et esthétiques

Réouverture des musées et des bibliothèques

Réouverture des restaurants (maximum de deux adultes par table, accompagnés, s’il y a lieu, de leurs enfants d’âge mineur)

Permission d’accueillir jusqu’à 25 personnes dans un lieu de culte

Reprise des activités sportives et de loisir, respectant la distanciation de 2 mètres :

Activités extérieures rassemblant un maximum de 8 personnes (incluant les cours)

Activités intérieures individuelles, en duo ou en famille (incluant les cours)

Réouverture des salles d’entrainement (activités de groupe interdites)

Dès le 26 février, réouverture des cinémas et des salles de spectacle (avec port du masque de procédure)

Et fait important à se rappeler, les rassemblements dans les résidences privées et leurs terrains demeurent interdits, tandis que le télétravail obligatoire est maintenu.

« Les demandes des élus et des commerçants de la Côte-Nord ont été entendues par le gouvernement et nous en sommes très heureux. Le confinement est difficile pour la population. C’est important que les gens puissent retrouver certaines activités et des interactions sociales pour briser l’isolement et, ainsi, garder une meilleure santé physique et mentale », a fait remarquer Claude Lévesque, président-directeur général par intérim du CISSS, dans un communiqué.