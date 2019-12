Décès de Jacques Landry : hommage à un grand développeur

L’ancien maire de Natashquan, Jacques Landry, est décédé le 28 novembre dernier à l’âge de 85 ans. Il laisse derrière lui un riche héritage, tant pour son village que pour la région.

Jacques Landry a été maire de Natashquan de 2002 à 2013. Plusieurs s’en souviennent comme d’un homme passionné qui s’est battu pour faire prospérer son village et l’ensemble de la Côte-Nord.

« Il a travaillé pour amener la route et le téléphone. Quand il parlait de Natashquan, ça venait de ses tripes. Il était un peu têtu. C’est une des personnes qui a contribué à faire de Natashquan ce que c’est aujourd’hui. Il a fait sa part pour le village. Il peut se reposer en paix », souligne le directeur de la municipalité, Léonard Landry.

En effet, Jacques Landry a énormément travaillé au développement de Natashquan par ses diverses implications. Mais c’est surtout au niveau du développement du tourisme qu’il aura laissé sa marque.

« C’est un bonhomme que j’admirais beaucoup. Il avait une fougue et un engagement total. Et je me rappelle qu’il avait toujours un petit sourire en coin. Quand ça concernait Natashquan, il ne lâchait pas. Je m’en suis inspiré à certains moments. Surtout au niveau de l’engagement. Il avait compris que le tourisme était une clé du développement de la Côte-Nord. Il voulait mettre en valeur notre histoire », affirme le maire de Natashquan, André Barrette.

M. Landry s’est impliqué au sein de plusieurs organismes, notamment l’Association touristique régionale de Duplessis, le Centre communautaire juridique de la Côte-Nord, le Centre de santé de la Minganie, à l’Agence de développement des réseaux de la santé et services sociaux et le Réseau Biblio de la Côte-Nord.On lui doit également la préservation et la mise en valeur du phare de Pointe-des-Monts. Dans sa localité, il s’est impliqué également auprès de la Corporation de développement patrimonial, culturel et touristique de Natashquan et dans le projet de résidence pour personnes âgées les Douces heures de l’âge.

