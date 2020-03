De petites sorties qui aide au moral

Il n’est pas facile de briser l’isolement par les temps qui courent dans les résidences pour personnes âgées avec toutes les nouvelles mesures qui s’ajoutent au quotidien. C’est notamment le cas à la Résidence des Bâtisseurs de Sept-Îles.

Les 200 résidents sont maintenant confinés à leur logement. Même la salle à dîner est fermée. Les repas pour ceux qui en bénéficient leurs sont livrés à leur porte. Pour les autres, les commandes de nourriture et de médicaments qui leurs sont apportés par des proches ou autres, sont laissées entre les deux portes d’entrée de l’édifice.

« C’est difficile de briser l’isolement. L’accès aux visites est interdit, on a annulé les activités et on a fermé les salles communes », indique la directrice générale de la Résidences des Bâtisseurs de Sept-Îles, Line Cloutier.

Le seul moment de réjouissance dont les aînés locataires peuvent bénéficier, c’est une petite sortie à l’extérieur. C’est du un pour un. Ils se doivent d’être accompagnés par un membre du personnel ou de la direction. « Ça joue beaucoup sur le moral », souligne Mme Cloutier.

Parlant de moral, la directrice soutient que la majorité des résidents réagissent bien face à la situation, qu’ils sont satisfaits des démarches mises de l’avant. C’est cependant lourd pour certains.

La direction cherche à pouvoir offrir des tablettes aux résidents qui n’en sont pas équipés pour pouvoir communiquer en « Facetime » avec leur entourage. Elle sollicite donc des gens, entreprises ou commerces qui pourraient leurs en procurer.

De plus, les membres du personnel téléphoneront aux résidents deux fois par semaine pour s’enquérir de leur état, notamment pour les personnes qui sont « plus vulnérables et fragiles », a conclu Mme Cloutier.