De nouveaux artistes s’exposent en ville

Le projet PANO-L’art dans le paysage se poursuit. Afin de pouvoir présenter tous les artistes nord-côtiers sélectionnés de nouveaux panneaux vont être installés avec de nouvelles œuvres.

Six artistes ont été sélectionnés. Dans cette nouvelle série, le publique pourra découvrir les œuvres de Laurence Petitpas, Emy G. St-Laurent et Chantal Harvey. Les emplacements sont les mêmes que ceux utilisés pour Catherine Arsenault, Hugo Bergeron et Michelle Lefort.

Ils seront, une fois de plus, installés au parc des générations, aux jardins de l’Anse et au Parc du Vieux-Quai, et ce, jusqu’au 18 septembre.

«Le public aura aussi la chance de découvrir les artistes et leurs travails via les médias sociaux et le site internet de PANACHE art actuel. Plusieurs activités y seront proposées afin de faire découvrir l’art actuel, ses concepts et surtout nos artistes régionaux», précisent les organisateurs par voie de communiqué.

PANACHE art actuel, c’est quoi?

PANACHE art actuel, organisateur de cet événement, «valorise la culture nord-côtière afin de stimuler la créativité et l’imagination tout en favorisant l’autonomie, l’expression de soi et l’interaction avec le milieu». Le centre soutient la recherche, l’expérimentation et la création artistique en plus de promouvoir les artistes professionnels et émergents de la Côte-Nord.

L’accessibilité et l’éducation par la médiation culturelle ainsi que la démocratisation de l’art actuel auprès des publics, sont au centre des objectifs de l’organisme. PANACHE art actuel est un centre d’artistes auto-géré qui organise des expositions, des résidences et des projets interdisciplinaires afin de dynamiser et professionnaliser le milieu artistique régional de la Côte-Nord.