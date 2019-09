De Montréal à Natashquan pour Mathieu Bérubé

Animateur à la radio francophone de Natashquan, Mathieu Bérubé est loin d’avoir délaissé la carrière d’auteur-compositeur-interprète. Bien au contraire, il mise beaucoup d’espoir sur Roman Savon, un deuxième album qu’il a lancé le 23 août et dans lequel il aborde l’amour avec beaucoup d’autodérision.

Éric Martin

En choisissant d’avoir un pied sur terre dans cette municipalité de la Côte-Nord, Mathieu Bérubé avait besoin de se retrouver.

« En ville, on est parfois saturé. J’y suis allé pour mettre mes idées au clair. Aujourd’hui, il est possible de mener une carrière musicale à distance grâce aux outils technologiques », avance-t-il.

Le titre choisi pour ce deuxième album, dont l’enregistrement s’est terminé en 2018, démontre l’envie pour cet auteur-compositeur-interprète d’utiliser le thème de l’amour sans pour autant se prendre trop au sérieux. « C’est en soi ironique. L’amour demeure un thème indémodable », souligne-t-il. « Avant tout, je voulais rire de moi. Ces chansons deviennent, en quelque sorte, des personnages qui s’entredéchirent. »

Un travail d’équipe

Pour la réalisation de ce projet, l’artiste a choisi de collaborer avec Antoine Corriveau. Un pair pour lequel il a beaucoup de respect et de considération.

« On s’était croisé à Montréal. J’avais envie de travailler avec lui. On a pris un café et on savait déjà dans quelle direction on s’en allait. La base demeure folk », lance celui qui a participé aux Francouvertes en 2018.

En plus du travail en duo, des musiciens sont aussi venus se greffer à l’aventure. « Les musiciens sont venus une fois. Ils ont improvisé. On a choisi dans ce qu’il nous avait offert, explique Mathieu Bérubé. Ils ont ajouté des petites fioritures à mes chansons. Ils en ont contribué aux mélodies et je leur en suis grandement reconnaissant. C’est un apport d’une valeur inestimable. »

Un nouvel élan créatif

Jusqu’à maintenant, l’artiste de Natashquan a lancé trois extraits à la radio dont Elle et moi lors de la sortie de l’album à la fin novembre.

« Plusieurs mois s’étaient écoulés depuis l’enregistrement de l’album. J’ai pu prendre du recul », indique-t-il. « Certaines chansons se sont imposées plus que d’autres. Je considère que Elle et moi est la plus dansante et accessible du lot. »

Mathieu Bérubé s’est doté d’un studio à la maison et il entend rapidement se remettre en mode création pour un troisième album. « C’est un processus de longue haleine. Il est évident que Natashquan en sera une très grande inspiration », explique celui pour qui l’animation radio est une nouvelle corde à son arc. « J’apprends un nouveau métier. C’est très enrichissant. J’apprends à mieux m’exprimer et mon cerveau est toujours actif. »

L’album de Mathieu Bérubé est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et en écoute continue sur Spotify. Des chansons qu’il entend bien défendre sur scène au printemps ou à l’été 2020. C’est-à-dire après s’être remis en mode créatif.