De l’activité physique pour socialiser

Récemment arrivée à Sept-Îles, Camille Goacolou propose une à trois fois par semaine des séances d’activité physique gratuite au parc des aînés face à la mairie. Il y a une séance ce soir, vendredi 24 à 18 heures et une autre dimanche à 11 heures.

Camille Goacolou est originaire de France. Elle devait à l’origine aller étudier en échange à Montréal, mais 0.02 point de moins sur sa moyenne l’ont empêché de concrétiser son projet. Son Chum a, quant à lui, obtenu un permis jeune professionnel et est arrivé au Canada en septembre puis à Sept-Îles pour travailler. Début mars Camille l’a rejoint. « J’avais trouvé un stage sur Montréal, mais la COVID-19 est passée par là », confie-t-elle.

Qu’à cela ne tienne, elle est donc venue s’installer à Sept-Îles pour se retrouver confinée plusieurs mois. Aujourd’hui, avec un presque retour à la normale, elle découvre que de nombreuses personnes venaient aussi de s’installer. Elle a donc décidé de mettre en place des séances d’activité physique et sportive qui permettra à chacun de socialiser, de faire des rencontres, de se faire des amis et de partager. Cette activité est ouverte à tous accompagné ou non.

« Nous avons envie de nous faire des amis, de faire des rencontres. Ces séances d’activité sont ouvertes à tous. Jusque là nous avons fait du Fitness et de la cardio, mais si certaines personnes ont des connaissances en karaté ou autres, nous serions heureux qu’elles nous fassent profiter de leurs connaissances. Elles peuvent faire des initiations dans le cadre de cette activité », précise Camille.

Vous pouvez rejoindre sur Facebook le groupe « Challenge-toi sur Sept-Îles ! » vous serez ainsi au courant de toutes les activités et les rendez-vous prévus. Les séances d’activité ont lieu tous les lundis à 18 heures au parc des aînés face à la mairie et une semaine sur deux le mercredi à 18 h 30, le vendredi 18 heures et le dimanche 11 heures.

Un maximum de 50 personnes est accepté et vous pouvez prévenir Camille de votre présence soit par Facebook, soit par courriel à camille.goacolou@live.fr ou par téléphone au 418-378-9463.