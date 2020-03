De la pêche sur glace samedi prochain

L’Organisme de bassins versants (OBV) Duplessis vient d’annoncer la tenue de la seconde édition de son activité d’initiation à la pêche sur glace. L’événement se tiendra le samedi 14 mars à la plage publique du lac des Rapides de 9 h 30 à 16 heures.

L’activité est gratuite et ouverte à tous, notamment aux débutants et aux familles. Du matériel de pêche sera mis à disposition.

La pêche sans permis dans le lac des Rapides pour toute la journée de l’événement a été décrétée par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. L’équipe de l’OBV Duplessis et des bénévoles accueilleront les participants et les orienteront pour assurer une activité conviviale et en toute sécurité.

De nombreux prix de présence seront remis par tirage au sort aux pêcheurs qui ont participé à l’activité. Des foyers extérieurs seront alimentés en bois et du chocolat chaud gratuit sera servi sur place.