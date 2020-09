De la musique pour petits et grands

Après le concert de Foreign Diplomats qui a eu lieu samedi 19 septembre à la salle Jean-Marc-Dion, place à la jeunesse samedi 26 à 14 heures avec Atchoum et Pépé – Ça promet.

Atchoum, c’est Véronique Gagné. Elle compose de la musique depuis des années avec son ami, Pépé et sa guitare. Pépé, c’est Philippe Proulx. Malheureusement, trop peu de gens connaissent ce secret. Atchoum veut donc que son ami musicien monte sur scène avec elle pour que ses fans admirent son talent, et il a accepté son invitation.

«Ensemble, ils interpréteront leurs compositions originales et des succès de leur propre répertoire. Avec leur complicité unique, les deux copains échangeront sur la différence et les incompréhensions qui peuvent régner entre les enfants et les adultes. Mais surtout, ils mettront en avant plan que l’amitié n’a pas d’âge et qu’elle se moque bien des différences!», précise la présentation du spectacle.

Véronique Gagné s’intéresse à la comédie et à la musique depuis son plus jeune âge. Elle va tout naturellement passer un baccalauréat en théâtre. Elle étudie aussi en enseignement et va prendre un peu d’expérience dans le milieu du cirque avant de se décider en 1997 à créer son propre personnage: Atchoum.

Au début, Atchoum va juste être son emploi d’étudiante. Mais peu à peu face à la réponse très positive du public, Atchoum va prendre de plus en plus de place dans sa vie.

Elle compose alors ses propres chansons avec des paroles pour enfants sur « de la musique pour les grands». Elle crée aussi des livres chansons. Elle a reçu plusieurs reconnaissances ces dernières années notamment des nominations au gala de l’ADISQ.

Pépé

Philippe Proulx a baigné dès son plus jeune âge dans la musique avec notamment une maman musicienne. Il apprend à jouer du piano, mais se tourne assez rapidement vers la guitare. Il étudie la composition au Cégep St-Laurent et décide de réduire son nom à ses initiales d’où le nom de Pépé. Il compte cinq albums à son actif. Il est ami avec Atchoum depuis plus de dix ans et a travaillé avec elle sur plusieurs chansons.

– Source: site Internet Atchoum et Pépé