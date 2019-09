De formidables migrateurs en Minganie

L’archipel de Mingan est une halte d’importance internationale pour les oiseaux de rivages (bécasseaux, pluviers et chevaliers). Le déclin de ces oiseaux a été constaté en Minganie comme ailleurs dans le monde.

L’association le Balbuzard a participé à une étude sur le Petit Chevalier dont la situation est particulièrement préoccupante, car sa population a décliné de 80 % depuis 1970. Plusieurs petits chevaliers ont été capturés et bagués en Minganie par l’association. Un adulte et un jeune de l’année ont aussi été équipés d’un GPS. Les GPS permettront de suivre ces oiseaux pendant une année. L’adulte est parti de l’archipel de Mingan le 20 août pour entreprendre un vol sans escale au-dessus de l’Atlantique de 5 500 km en 6 jours pour atteindre la Guyane. Ce vol sans escale de plus 5 000 km a vraiment surpris les ornithologues, car personne n’avait estimé que cet oiseau d’à peine 100 grammes était capable d’un tel exploit!

Le jeune Petit Chevalier quant à lui, devrait atteindre aussi l’Amérique du Sud durant l’automne en effectuant quelques arrêts. Après la Minganie, il fait une halte en Gaspésie dans la baie des Chaleurs. Les chercheurs se doutaient que les jeunes prendraient plus de temps et une route différente de celles des adultes, mais c’est la première fois que l’on obtient des données détaillées à ce sujet. Connaître précisément les routes et les périodes de migration de ces oiseaux, permettra une meilleure évaluation des dangers qui se dressent sur leur chemin ce qui aidera les associations comme celle du Balbuzard à mieux les protéger.

Il est à noter que cette étude a été soutenue financièrement par la Caisse populaire Desjardins de Mingan-Anticosti.