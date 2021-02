Culture Côte-Nord remet en selle Territoire numérique

Après une année d’absence, Culture Côte-Nord fait revivre l’événement Territoire numérique, sous une formule virtuelle, bien sûr, et gratuite. Sept événements sont à l’affiche.

On retrouvera ainsi trois formations, deux conférences, un 5 à 7 et un atelier. Des thèmes comme les nouvelles technologies, les pratiques en arts numériques, la création de contenu et l’écriture adaptée pour le web seront notamment abordés.

Une formation sur comment mettre à profit les liens naturels entre culture et pensée numérique partira le bal de l’événement. Elle se tiendra les 5 et 8 mars.

La conférence Des œuvres numériques, faites-le vous-mêmes sera ensuite présentée le 11 mars. On se propose alors de « démystifier les technologies utilisées en arts numériques et de démontrer comment elles peuvent être faciles à réaliser avec peu de moyens », indique Culture Côte-Nord dans un communiqué.

L’atelier de création Turboésie, à l’affiche le 20 mars, veut revisiter l’expérience de navigation sur le web « afin de la transformer en matériel poétique ». Le 26 mars, place à la formation Rédiger du contenu à l’ère du numérique.

En complément, la formation Créer du contenu vidéo pour le web, de l’idée à la diffusion permettra aux artistes de se faire un plan de match pour la réalisation, la production et la diffusion de leurs vidéos. Cette formation sera offerte les 9, 16, 23 et 30 avril.

Finalement, les artistes en arts numériques Nady Larchet, François Quévillon, Ariane Plante et Katerine Dennis-Marcoux participeront le 1er avril à un 5 à 7 festif afin de présenter leurs parcours, s’entretenir sur l’émergence des nouveaux médias et sur les perspectives en matière de diffusion des arts et de la culture en région.

On consulte le site de Culture Côte-Nord pour s’inscrire et en apprendre plus long sur la programmation de Territoire numérique.