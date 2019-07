Croteau et Desjardins iront aux Championnats nationaux jeunesse

Le Club d’athlétisme de Sept-Îles (CASI) comptera deux athlètes aux Championnats nationaux jeunesse de la légion, du 6 au 13 août, à Cape Breton, en Nouvelle-Écosse.

Camille Desjardins représentera l’honneur de son club, mais elle portera surtout les couleurs d’Équipe Québec.

Elle a mérité ce statut grâce à ses performances au Championnat provincial civil benjamin, cadet et juvénile disputée à Québec les 13 et 14 juillet.

L’athlète âgée de 15 ans a décroché deux médailles d’or lors de la compétition au PEPS de l’Université Laval, raflant le titre au lancer du disque, un lancer projeté à 36,68 m, douze mètres plus loin que sa plus proche poursuivante dans le cadet féminin, et au lancer du marteau (48,34 m), neuf mètres de mieux que la deuxième concurrente.

Avec sa performance au lancer du disque, Camille a atteint le standard « C » pour identification d’Athlète Relève. Il s’agit d’une norme juvénile alors qu’elle n’est que de catégorie cadette.

Futur Guillaume Leblanc

Même s’il n’est âgé que de 15 ans, Jules Croteau suit certainement les traces d’un dénommé Guillaume Leblanc, le Septilien médaillé d’argent aux Olympiques de 1992 à Barcelone au 20 km marche.

Jules a remporté l’or au 1 500 m marche lors du Championnat provincial, complétant la distance en 07:09.88, près de deux minutes plus rapide que le deuxième marcheur.

Le jeune homme se rendra aussi en Nouvelle-Écosse, mais représentera l’équipe Côte-Nord, à moins d’un désistement sur l’Équipe Québec. Jules a aussi atteint et dépassé le standard de sélection, mais il est premier sur la liste de substitut.

Jules Croteau a d’ailleurs été sacré champion U16 de la Coupe du Québec pour les épreuves d’endurance par la Fédération québécoise d’athlétisme.

Autres performances

Le CASI comptait aussi deux autres athlètes au rendez-vous des 13 et 14 juillet. Audréanne Fillion a participé aux 1 200 et 2 000 m ainsi qu’au saut en hauteur. Julie Doucet a fait le 1 500 m steeplechase, le saut en longueur et le 2 000 m. La présidente du club, Julie Marchand, a mentionné que les deux avaient amélioré leurs performances.

Jacob Girard de Port-Cartier était aussi du Championnat provincial. Il a remporté la médaille d’argent au 3 000 m avec un chrono de 09:02.07, à une demi-seconde du gagnant de l’or. Il a terminé au pied du podium au 1 500 m, à moins de deux secondes de la troisième place, avec son temps de 4:11.21.