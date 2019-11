Cross-country scolaire : Baie-Comeau accueillera les championnats provinciaux de 2021 et 2022

Les responsables locaux et régionaux du cross-country ont appris une bonne nouvelle, lundi, quand le Réseau du sport étudiant du Québec a sélectionné la Côte-Nord comme région hôtesse des championnats provinciaux scolaires de de 2021 et 2022 prévus à Baie-Comeau.

Inspirés par les récents succès de la compétition Invitation locale de cross-country, qui a regroupé près de 2 000 participants à la fin du mois de septembre, les organisateurs de la Commission scolaire de l’Estuaire avaient soumis leur candidature sur la scène québécoise et viennent d’être récompensés.

Plus de 1 300 coureurs et coureuses s’étaient rassemblés dans les sentiers situés derrière le cégep de Baie-Comeau alors que plus de 600 sportifs de la Haute-Côte-Nord avaient couru sur les parcours d’Essipit.

École Serge-Bouchard

À la suite des brillantes performances des Baie-Comoises Maude Lavoie-Nadeau (médaillée d’or), Justine Blais (médaillée de bronze) et du Port-Cartois Jacob Girard (médaillé d’or), lors des championnats provinciaux du week-end passé, la région aura de nouveau l’occasion de relever un beau défi.

L’école secondaire Serge-Bouchard agira comme responsable de l’événement et accueillera des centaines d’élèves-athlètes, en provenance de 14 régions du Québec, les 22 et 23 octobre 2021 ainsi que les 21 et 22 octobre 2022.