Croisières internationales : le Musée régional et le Vieux-Poste partagent leurs histoires

Le Musée régional de la Côte-Nord et le Vieux-Poste de Sept-Îles fêtent 10 ans d’accueil des croisiéristes internationaux.

Les deux lieux de culture ont lancé leur 11e année le 24 mai dernier avec la présence du Saga Saphire, pratiquement dix ans après la venue du Maasdam le 19 mai 2009.

Le Musée régional de la Côte-Nord et le Vieux-Poste s’apprêtent à accueillir les milliers de visiteurs qui débarqueront des six navires qui accosteront au terminal des croisières au cours des mois d’août, septembre et octobre.

Aux deux endroits, les visiteurs pourront découvrir l’histoire de différentes façons.

Au Vieux-Poste, ils seront mis au fait de celle du poste de traite de fourrures et des échanges qui y étaient pratiqués avec les Innus entre 1670 et 1842. Les croisiéristes seront accueillis par une équipe de guides dans le comptoir de traite, puis dans l’habitation. Ils auront l’occasion de se promener sur le site afin de parcourir le campement innu et d’échanger avec un interprète sur divers aspects de cette culture millénaire.

Terres de sens : le grand voyage

Au Musée régional, c’est l’exposition Terres de sens : le grand voyage qui attend les invités, à qui seront révélés 8 000 ans d’histoire de la Côte-Nord. La visite internationale pourra découvrir la richesse des autres expositions en cours et découvrir un éventail varié de produits d’artistes et d’artisans nord-côtiers à la boutique Ô Muses.

La population nord-côtière peut également profiter des deux lieux touristiques et culturels.

Dates des croisières 2019

27 août – Seabourn Quest

6 septembre – RMS Queen Mary 2

10 septembre – Le Champlain

13 septembre – MS Silver Wind

30 septembre – MS Arcadia

14 octobre – RMS Queen Mary 2