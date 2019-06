Croire en ses rêves

Scott-Pien Picard prend part au plus gros projet de sa carrière actuellement. Il fait partie des huit artistes regroupés sur l’album Nikamu Mamuitun – Chansons Rassembleuses, dont le premier extrait sort aujourd’hui. C’est lui qui a eu l’idée du refrain, sorti tout droit de l’un de ses rêves.

Le projet Chansons Rassembleuses est né d’un rêve d’Alan Côté, directeur général et artistique du Festival en Chansons de Petite-Vallée. Dans ce rêve, Florent Vollant venait le voir pour l’aider à trouver des auteurs qui pourraient bien traduire en français l’essence de l’écriture Innue. Il en a parlé au principal intéressé.

«Florent lui a dit que c’était une bonne idée, mais il tenait que ce soit des jeune autochtones de la relève qui prennent part au projet. Tu sais la langue Innue, il ne faut pas qu’elle se perde», raconte Scott-Pien Picard, originaire de Uashat.

Le refrain du premier extrait, Nikamu Mamuitun, disponible aujourd’hui, est également issu d’un rêve.

«Je faisais une sieste pendant une période assez intensive d’écriture. Mon ami Kim Fontaine est venu me voir dans mon rêve pour me chanter des paroles! Je les ai écrites à mon réveil et c’est pas mal la base du refrain», explique Scott-Pien.

Matiu, Ivan Flamand Boivin et Karen Pinette-Fontaine font également partie du projet du côté des artistes autochtones. Le groupe Chansons rassembleuses, qui se produira lors de la Fête nationale à Montréal le 23 juin, comprend aussi comme membres Cédrick St-Onge, Chloé Lacasse, Joëlle Saint-Pierre et Marcie.

L’album devrait paraître à l’automne, au début septembre.