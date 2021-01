CPE Ritourn’Ailes : se battre pour conserver ses places

Alors que la Côte-Nord est en manque flagrant de nombre de places en services de garde, le centre de la petite enfance Ritourn’ailes a dû se battre avec le ministère pour conserver son nombre de place. En effet, le bâtiment qui l’accueil en temps normal doit être mis aux normes pour continuer à accueillir le même nombre d’enfants.

Il y a un an le CPE Ritourn’ailes a dû être relocalisé suite à un dégât d’eau survenu dans ses locaux. Suite à cet incident et au fait que les locaux sont vétustes, le CPE a été installé dans des locaux temporaires puis dans des classes d’école.

Situation qui ne peut s’éterniser puisque les conditions de travail ne sont pas adéquates.

«Nous avons donc enclenché un processus avec le ministère pour mettre nos locaux aux normes. Nous avons investi plus de 20000$ auprès de professionnels pour faire des études sur ce qu’il convenait de faire. Il en résulte qu’il faut agrandir afin de pouvoir nous mettre aux normes», précise la directrice générale du CPE Karina Vigneault.

Mais le ministère ne va pas dans la même direction. Il annonce tout d’abord au CPE, en juillet, qu’il devra se mettre aux normes. «Nous leur avons donc expliqué que pour cela il fallait agrandir nos locaux», confie la directrice. Il lui est alors répondu qu’il allait falloir rendre 6 à 8 places au ministère sur les 45 que compte le CPE actuellement. Décision inadmissible pour la directrice Karine Vigneault.

Les réactions ne se font pas attendre. La députée de Duplessis Lorraine Richard intervient elle aussi. «On a eu un problème dans les installations du CPE Ritourn’ailes. Ça faisait un an que ce dossier-là, malgré de nombreuses interventions, ne bougeait pas. Moi j’ai dit ça suffit, il faut qu’on se dirige vers une reconstruction avec un nouveau CPE qui va répondre aux normes et être adéquat pour les 45 enfants. On veut s’assurer que les sommes d’argent nécessaires soient au rendez-vous», précise la députée de Duplessis, Lorraine Richard.

«Nous avons eu une discussion avec le ministère fin décembre et nous avons enfin eu une réponse positive comme quoi nous pouvons conserver notre nombre de places. Mais nous allons suivre la situation de près car nous avons besoin de l’aide du ministère pour agrandir les locaux», confie Karina Vigneault.