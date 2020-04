COVID-19 : un nouveau point de contrôle à l’ouest de Kegaska

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, le comité local municipal de Kegaska, la Sûreté du Québec et le ministère des Transports du Québec se sont concertés pour l’instauration d’une mesure de sensibilisation et de protection de la santé à l’ouest de Kegaska en Basse-Côte-Nord.

« La mesure de sensibilisation et de protection de la santé à l’ouest de Kegaska vise à limiter les déplacements entre les municipalités. Les personnes qui s’y présenteront seront sensibilisées, questionnées et seront invitées à retourner chez elles si elles n’effectuent pas un déplacement en lien avec les services essentiels. Le CISSS de la Côte-Nord tient à remercier les comités et les représentants de la Basse-Côte-Nord qui ont collaboré à mettre en place cette initiative, une belle mobilisation afin de protéger la santé de la population », souligne le CISSS Côte-Nord.

Cette mesure s’ajoute à celle déjà en place jusqu’au 13 avril prochain pour l’accès à la Côte-Nord, limité uniquement à ses résidents permanents et aux travailleurs des secteurs essentiels. Des points de contrôle sont en place à Tadoussac, Sacré-Cœur, aux aéroports de Baie-Comeau et de Sept-Îles, à l’est de Moisie, à Blanc-Sablon, à la frontière du Labrador, ainsi qu’aux traversiers de Baie-Comeau, de Godbout et de Blanc-Sablon.