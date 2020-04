COVID-19 : un haut de vague imminent, mais moins pire que prévu

« On est en train d’atteindre le haut de la vague et la vague, elle est moins haute qu’attendue, moins haute que ce qu’on avait anticipé », a lancé avec encouragement le premier ministre du Québec, François Legault, vendredi, même s’il se dit conscient qu’une certaine prudence s’impose.

Oui, le bilan du jour renferme malheureusement 25 nouveaux décès en 24 heures, ce qui porte le nombre de victimes de la pandémie de COVID-19 à 241 au Québec. Oui, le nombre de personnes infectées a bondi de 765 pour atteindre 11 677. Et oui, il y a maintenant 733 personnes hospitalisées, en hausse de 54, mais, bonne nouvelle, les 186 personnes suivies aux soins intensifs représentent un recul de 10 par rapport à jeudi.

Selon M. Legault, la situation devrait se stabiliser dans les prochains jours (on prévoit toujours le pic des cas le 18 avril) pour ensuite s’améliorer. « Je pense qu’on va être capable, je l’espère, dans les prochains jours, de passer à une autre étape », avant d’exprimer sa fierté que des vies ont été sauvées autant chez les personnes pauvres que chez les riches. « C’est la beauté de notre système public », a-t-il dit.

Des sacrifices économiques énormes auront été consentis pendant la crise, mais c’est tout à l’honneur du peuple québécois, a laissé entendre le premier ministre. « Les huit millions et demi de Québécois, quand on se met ensemble, il n’y a rien qui peut nous arriver. Les beaux jours s’en viennent. »

M. Legault a de nouveau averti les gens que le retour à la normale devra se faire de façon intelligente, soit en gardant les « nouvelles bonnes habitudes » prises ces dernières semaines. Le Québec va renaître tout comme la nature au printemps, assure-t-il.

« Honnêtement, je pense qu’on va sortir grandis de cette épreuve plus unis, plus forts. Courage, l’espoir est là, on va y arriver », a conclu le premier ministre.