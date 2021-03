COVID-19 : un cas déclaré au cégep de Baie-Comeau

Le cégep de Baie-Comeau a fait l’annonce, lundi matin, d’un résultat positif à un test de COVID-19 chez une personne fréquentant l’établissement d’enseignement.

« Toutes les personnes ayant eu un contact étroit ou modéré avec la personne touchée ont été contactées par la Direction de santé publique et ont été retirées de façon préventive. Les décisions à cet effet relèvent exclusivement de la Direction de santé publique », peut-on lire dans un communiqué du Cégep de Baie-Comeau.

Le cégep invite à une extrême vigilance quant à l’état de santé des personnes fréquentant l’établissement ainsi qu’à leurs familles. Par ailleurs, l’établissement demeure ouvert et continue d’appliquer toutes les mesures nécessaires pour éviter une nouvelle propagation.

Des ressources sont disponibles en cas de stress, peur et angoisse occasionnés par la situation, soit Catherine Deschênes-Bérubé, technicienne en travail social, au 418 589-5707, poste 351 ou avec Andrée-Anne Provençal, psychologue, au 418 589-5707, poste 256. En tout temps, on peut aussi joindre info-santé ou info-social au 811. Il est possible d’appeler au 1 866-APPELLE si vous avez des idées suicidaires ou vivez une grande détresse.

Le cégep assure que la situation est suivie de près en collaboration avec les autorités régionales de la Direction de santé publique.